يبحث العديد من المواطنين عن رابط موقع تسجيل الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل الكشف الطبي، إضافة إلى الرابط من أجل مساعدة مختلف المواطنين المستحقين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط موقع تسجيل الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لجميع المواطنين المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة ممن سجلوا بالفعل وتمّ قبول طلب التسجيل، الدخول إلى المرحلة التالية وهي تسجيل الكشف الطبي، وهي المرحلة التي يُمكن إتمامها من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تسجيل الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، بعض الخطوات التي يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اتباعها وهي كالتالي:

1- تسجيل الطلب من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لبطاقة الخدمات المتكاملة، مع التأكد من تسجيل مختلف البيانات المطلوبة بشكل دقيق، نظرًا لأنها مسؤولية قانونية، ويتوقف عليها سواء قبول أو رفض الطلب، إضافة إلى التأكّد أيضًا أن جميع الملفات التي تمّ إرفاقها واضحة وتمّ إرفاقها بشكل سليم.

2- بعد كتابة مختلف البيانات الشخصية، يجب أيضا ملء استمارة البيانات الأساسية وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة يجب التأكد من الإجابة عليها بمنتهى الدقة.

3 - فور التسجيل على الموقع مباشرة سوف يظهر أمامك رقم الطلب الخاص بالتسجيل، وهو الرقم الذي الاحتفاظ به، علمًا بأن القيام بالتسجيل على الموقع ليس معنا قبول الطلب، بل أنها الخطوة الأولى لدراسة الحالة.

4 - الاستعلام عن حالة الطلب من خلال أيقونة على نفس الموقع باسم «الاستعلام عن طلب».

5 - وإذا تمّ قبول الطلب يتم بعدها حجز موعد من خلال الأيقونة الموجودة على الصفحة بالبوابة الإلكترونية، وبعدها يتمّ التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اخيتاره في نفس الموعد المحدد، مع ارفاق مختلف الأوراق المطلوبة.