تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من التسهيلات للمواطنين من ذوي الهمم، وهي التسهيلات التي يحصلون عليها من خلال الجهات الحكومية، لذا تستعرض «الوطن» إعاقات وأمراض المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة 2021.

وهناك العديد من التسهيلات والخدمات التي يحصل عليها المواطن مع بطاقة الخدمات المتكاملة في الكثير من المجالات مثل: المواصلات والسكن والتعليم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، وغيرها العديد من الخدمات.

بالتفاصيل.. إعاقات وأمراض المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة 2021

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين المستحقين للمرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة 2021 سواء من ذوي الإعاقات أو الأمراض المختلفة، وهم كالتالي:

1 - الإعاقات السمعية.

2 - الإعاقات البصرية.

3 - الإعاقات السمع بصرية.

4 - الإعاقات المتعددة.

5 - قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

6 - أصحاب أمراض الدم المزمنة.

7 - الهيموفيليا.

8 - أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة.

9 - اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

التضامن: التأكد من حقيقة الإعاقات من خلال تقرير طبي للمواطن

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم التأكد من صحة وحقيقة الإعاقات من خلال التقرير الطبي للمواطن.

الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1 - في البداية يجب الدخول عبر موقع وزارة الصحة، مع كتابة مختلف البيانات المطلوبة ومن ضمنها تحديد نوع الإعاقة.

2 - في الخطوة التالية يجب تحديد مكان الكشف الطبي.

3 - إجراء الكشف الطبي.

4 - وإذا تم القبول، يجب وقتها الدخول إلى موقع الخدمات المتكاملة الذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يمكن للجميع الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

5 - يخضع للكشف الوظيفي له.

6 - وفي حالة ما إذا تم قبوله بالفعل، يتم وقتها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة له.