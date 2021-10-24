بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل وشروط الحصول عليها

كشف خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن خطوات التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها، مشيرا إلى أنه متوقع أن يتقدم نحو 3 إلى 4 ملايين من ذوي الإعاقة، في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة بداية الشهر الجاري.

خطوات تسجيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح «خليل» أن خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تجري على النحو التالي:

- تقديم الطلب والتسجيل على الموقع المرفق هنا، وتأكد من تسجيل بياناتك بدقة.

- ثاني خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد ملء بياناتك الشخصية، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- ثالث خطوة بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك ، وعليك الاحتفاظ به.

- يمكن الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، التي جاءت على النحو التالي:

- يشترط أن يقوم ذوى الإعاقة بتسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مصاب بالإعاقات التالية:

-الجذام.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- فقد السمع التام.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الدماغي.

- ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد.