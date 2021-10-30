تعرف على خطوات متابعة شكاوى تكافل وكرامة 2021

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية متابعة شكاوى تكافل وكرامة 2021 والتعرف على نتائجها، لذا تستعرض «الوطن» خطوات متابعة شكاوى تكافل وكرامة 2021 التي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف مساعدة مختلف المواطنين في التعرف على نتائج شكاويهم.

بالتفاصيل.. خطوات متابعة شكاوى تكافل وكرامة 2021

1 - على المواطن الراغب في التعرف على متابعة أو معرفة نتيجة شكاوى تكافل وكرامة 2021، منها الدخول على الموقع المخصص للاستعلام ومتابعة شكاوى تكافل وكرامة، والذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - ينبغي في الخطوة التالية أن يقوم المواطن بملء أو كتابة الرقم القومي الخاص به في المكان المخصص له.

3 - بعد كتابة الرقم القومي، يضغط المواطن على أيقونة باسم «استعلام».

4 - فور الضغط على كلمة «استعلام»، سوف تظهر نتيجة الاستعلام أو متابعة الشكوى التي قدمها من قبل.

5 - تتضمن النتيجة كل من البيانات التالية:

- اسم المواطن ورقمه القومي، بالإضافة إلى الرقم الخاص ببطاقة تكافل أو كرامة المتعلقة بالمواطن القائم بالاستعلام.

- المحافظة، والإدارة الاجتماعية، مع الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- نوع البطاقة الخاصة بالمواطن، سواء تكافل أو كرامة.

- حالة البطاقة، هل هي سارية أم مجمدة أم موقوفة.

- وإذا كانت بطاقة المواطن موقوفة أو مجمدة سوف يتم ذكر سبب ذلك.

- أما إذا كانت بطاقة المواطن سارية، سوف يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

وفي سياق مختلف، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن من يرغب في التسجيل في دعم أو معاش تكافل وكرامة 2021 يجب عليه اتباع بعض الخطوات والتي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي أولا أن يتجه الراغب في الدعم أو المعاش إلى وحدة الشؤون الاجتماعية، ومعه العديد من المستندات، من أبرزها: صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجين وقسيمة الزواج أو الطلاق، والرقم التأميني للزوجين.