عبدالغفار والخشت يتفقدان معهد الأورام للاطمئنان على استكمال التجهيزات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء أعمال التطوير والتجديد للمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، وذلك للاطمئنان على استكمال كل التجهيزات والاستعدادات واستقبال المرضى وتقديم الخدمات بشكل طبيعي، ورافق رئيس جامعة القاهرة خلال جولته، الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، ولفيف من قيادات الجامعة والشركة المنفذة.

عبدالغفار: التكلفة المبدئية لتطوير المبنى 320 مليون جنيه

وقال وزير التعليم العالي، إنَّ التكلفة المبدئية لتطوير المبنى بلغت 320 مليون جنيه، يتحمل 160 مليون جنيه منها الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، و160 مليون جنيه بتمويل من موازنة الدولة.

إعادة التأهيل شملت الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات والأعمال الكهربائية

وأشار عبدالغفار، إلى أنَّ إعادة التأهيل شملت الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلاً عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

تطوير معهد الأورام هو أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة

من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ تطوير معهد الأورام هو أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة والذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 90% بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

وأضاف الخشت، أنَّ المبنى الجنوبي سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية بـ255 سرير منهم 145 سريرا للمرضى و 110 أسرة لعلاج كيميائي، إضافة إلى 6 غرف عمليات و18 سريرا للرعاية المركزة، لافتًا إلى أنَّ المعهد القديم كانت طاقته الاستيعابية 275 سريرًا فقط.

المعهد القومي للأورام يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى

وقال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، إنَّ المبنى الجنوبي للمعهد كان متوقفا منذ عام 2009 وكان آيلا للسقوط، موضحًا أنَّ المبنى يمثل 90% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد وبالتالي ستصل طاقة المعهد لحوالي 600 سرير للعلاج، لافتًا إلى أنَّ المعهد القومي للأورام يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أي جهة تأمينية للعلاج، متابعًا أنَّه لا توجد أي قوائم انتظار.