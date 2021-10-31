محسن محيي الدين عن عيد ميلاده الـ 62: يوم زي أي يوم

يوم واحد يفصلنا عن احتفال الفنان محسن محي الدين، بعيد ميلاده الـ62، فهو من مواليد 1 نوفمبر 1959، خريج معهد السينما قسم الاخراج، قدم كثير من الأعمال خلال مشواره الفنى التى عرفه الجمهور بها.

احتفال محسن محيي الدين بعيد ميلاده

أما عن مظاهر احتفاله بعيد ميلاده والاستعداد له فقال محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: يوم زي أي يوم ليس يوما مميزاً بنسبة لي، لذلك لن أقوم بالاحتفال به لأننى لا أشعر بأنه يوم مميز لكى أحتفل به».

أما عن أمنيته لهذا العام الجديد فقال «أتمني أن يكون عاما مليئا بالنجاحات الفنية وأقدم من خلاله الكثير من الأعمال الفنية التى ستكون استكمالا لمسيرتى وأتمنى السعادة فى عامى الجديد».

يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن محي الدين مسرحيته «زقاق المدق» التي بدأ عرضها يوم الخميس الموافق 26 أغسطس من العام الجاري على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، واستمر عرضها لمدة شهر، ثم عرضت في مسرح البالون بالعجوزة.

والمسرحية بطولة دنيا عبدالعزيز، وأمل رزق، ونهال عنبر، وكريم الحسيني، والعمل من رؤية محمد الصواف، وإخراج واستعراضات عادل عبده.

وصرح محسن محي الدين، حينها لـ «الوطن» قائلاً: «يتم استكمال العرض في شهر نوفمبر المقبل».

والمسرحية مأخوذة من رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ التي تحولت إلي فيلم سينمائي حمل ذات الاسم، قامت ببطولته حينها الفنانة الكبيرة شادية، وتدور أحداث الرواية في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، ويعود اسم الرواية إلى زقاق متفرع من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة وهو الذي تدور فيه الأحداث.

أعمال محسن محيي الدين

وشارك محسن محي الدين في السباق الرمضاني 2021 في مسلسل «النهاية» مع الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، والمسلسل إخراج ياسر سامي، وكانت أخر أعماله في السينما فيلم «صاحب المقام» تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل، والفيلم بطولة أسر ياسين، ويسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد.