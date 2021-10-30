«التضامن»: تشكيل غرفة عمليات مركزية مع الهلال الأحمر لإنقاذ المشردين

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع؛ وذلك استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول، التي تهدد حياة من يتخذون من الشارع مأوى لهم.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء؛ لمعرفة الأوضاع الجوية باستمرار، والتأكد من اكتمال المهمات في مراكز الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «القباج» أن مهمات الإغاثة، تشمل البطاطين والخيم والأدوية وغيرها من مستلزمات الإغاثة، وتوفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة، وكذلك رفع كفاءة الفرق المتنقلة لتحقيق أقصى سرعة من الاستجابة للبلاغات والشكاوى.

التعامل مع 36 حالة

وأشارت إلى تعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن؛ ليرتفع عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية

فيما يتعلق بشكاوى دور الرعاية منذ نشأة الفريق أيضًا، فقد تم إغلاق 34 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية ونقل نزلاء هذه الدور لى مؤسسات رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، بالإضافة إلى عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارية أخرى لإدارة تلك المؤسسات، ما تم سحب 13 مشروعًا من المشروعات المسندة لجمعيات أهلية «مؤسسات رعاية اجتماعية، وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة أعلى لإدارة النشاط.

وبدأت الوزارة تنظم مجموعات الشباب المتطوع الشريك معها، من جمعية الهلال الأحمر والجمعيات الشريكة، في دفع الجهود التنموية والإغاثية خاصة في وقت الأزمات، كما تم توجيه الشباب الذين تم رصدهم يعملون في مساعدة المشردين دون مظلة قانونية، إلى أن قاموا بإنشاء كيانات رسمية تنسق العمل مع الوزارة مما يساهم في زيادة الأعداد وأيضاً في معرفة الأماكن التي سيقطنها المشردين.

إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية

ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية ع لى مستوى الجمهورية حتى الآن، وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 762 أسرة، بالإضافة إلى إيداع 38 حالة بمستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 16,528، وأيضًا تعامل الفريق مع 7 حالات من الاتجار في البشر.

ومن جانبه، قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بالوزارة، إن فرق التدخل السريع تقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوى بشأنها، إذ يتم النزول إلى الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب لها، منها ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو أحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته، ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

أما الأسر التي يتواجد أفرادها في الشارع، فقد أوضح «يوسف» أنه يتم التعامل معها وتوفير مساعدات لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وفي حالة الرفض يتم تكرار النزول إقناعها بالدخول إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو يتم توجيه الحالة للاستفادة بإحدى الخدمات التابعة للوزارة مثل تكافل وكرامة أو تقديم بعض المساعدات العينية والمالية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية.

الجدير بالذكر أنه في فصل الشتاء الماضى استطاع الفريق توزيع نحو 1,100 بطانية لمشردين في الشارع، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم وجبات ساخنة.