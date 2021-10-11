الهلال الأحمر ينظم قافلة طبية بقرى الشيخ زويد

نظمت جمعية الهلال الأحمر قافلة طبية تضم عددا من التخصصات، بقرى الشيخ زويد لعلاج الأمراض المزمنة وكبار السن والنساء والأطفال، وقالت إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان لها، اليوم، إن القافلة توجهت إلى قريتي «الشلاق وأبو طويلة»، بالشيخ زويد لعلاج المرضى، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المبرم مع مديرية الصحة بشمال سيناء، لمساعدة أهالى القرى النائية التي يتعذر على سكانها الذهاب إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد.

وأضاف البيان أن القافلة تضم تخصصات «النساء والولادة والجلدية وألاطفال والعظام والباطنة، رمد،أنف وأذن وحنجرة»، وأوضح البيان أن القافلة ستتواجد بالوحدة الصحية بقرية الشلاق اليوم الإثنين على أن تتواجد غدا الثلاثاء فى الوحدة الصحية التابعة لقرية أبو طويلة.

إدارة الشيخ زويد الصحية تناشد الأهالي تلقي لقاح كورونا

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية أن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا مستمر في حي الكوثر بوسط الشيخ زويد، وفقا لتعليمات مديرية الصحة، مشيرة إلى أن التسجيل وتلقي اللقاح يتم فور وضع الإسم والرقم القومي والعنوان على السيستم، وأشارت إلى تراجع التزاحم على عملية التطعيم بعد الانتهاء من تطعيم الموظفين فى القطاعات الحكومية المختلفة بالمدينة.

وأهابت إدارة الشيخ زويد الصحية بالجميع، الحصول على اللقاح تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين.