تعرف على قصة مسلسل «اللعبة بجد وجد» بعد طرح الإعلان التشويقي

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، وتفاصيل أحداثه، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والثاني من المسلسل، ويأتي الجزء الثالث من المسلسل بعنوان «بجد وجد».

الإعلان التشويقي لمسلسل اللعبة بجد وجد

وطرح الفنان شيكو أمس، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل اللعبة بجد وجد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وظهر شيكو وهشام ماجد خلال الإعلان وهما يستقبلان ردود فعل الناس في الشارع على شخصياتهما خلال العمل، وتأثر الجمهور بهما.

قصة مسلسل اللعبة

وتدور أحداث مسلسل اللعبة في إطار كوميدي حول صديقين ماذو ووسيم يعيشان معًا منذ صغرهما، ويحبان عمل المقالب في بعضهما البعض حتى تحول الأمر بينهما إلى لعبة ورهان، وتنافس على الفوز، وبعد تقدم الثنائي في العمر يتخلان عن اللعبة بشكل مؤقت، يظهر صديق ثالث لهما غامض، يحثهما على العودة إلى اللعبة والتنافس مرة أخرى، ويقوم بخلق تحديات بينهما على مقابل مادي، وينتهي الجزء الأول بموت هذا الصديق الثالث الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، ويستكمل أخوه اللعبة.

أبطال مسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، مي كساب، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد الإلكترونية.

سامي مغاوري ينفي تشابه أحداث اللعبة مع فيلم «اللعب مع الكبار»

وكانت هناك شائعات الفترة الماضية من بعض الجمهور تخص تشابه أحداث مسلسل اللعبة بجد وجد مع فيلم «اللعب مع الكبار» لعادل إمام، ولكن الفنان سامي مغاوري نفى تلك الشائعات في تصريح سابق لـ«الوطن»، وقال إن أحداث المسلسل تختلف كليًا عن أحداث الفيلم، فالمسلسل كوميدي على عكس الفيلم، كما أن ذلك مجرد تشابه أسماء ليس إلا.