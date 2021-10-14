هشام ماجد: عرض فيلم «تسليم أهالي» في دور السينما قريبا

قال الفنان هشام ماجد، إن فيلمه الجديد «تسليم أهالي»، انتهى من التصوير، وسيُعرض في دور السينما قريبًا، أما الفيلم الآخر «حامل اللقب»، فمن المقرر أن ينتهي التصوير فيه بعد أسبوع.

وأضاف «ماجد»، في لقاء مع قناة ON، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أنه مهتم بإصدار أكثر من فيلم في العام، ومنذ أزمة فيروس كورونا، فهناك مساحة لإصدار الأفلام في أي وقت، مشيرًا إلى أنهم سوف يصورون مسلسل «اللعبة 3» سيبدأ تصويره في شهر نوفمبر المقبل، وهو حاليًا في مرحلة الكتابة.

انطلاق مهرجان الجونة

انطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON» فعاليات حفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

يحيي الحفل الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة اسمها «جو البنات»، بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وهي تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه «رمضان» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».