محسن محيي الدين يكشف عن تفاصيل مشاركته في مسلسل نقل عام

يعيش الفنان الكبير محسن محي الدين حالة من النشاط الفني خلال هذا العام، وأثناء حديثه لـ«الوطن» كشف عن تفاصيل عمله الدرامي الجديد «نقل عام»، مشيراً إلى فيلمه الجديد «عاشق» الذي بدأ تصويره، والذي لم يقرر موعد عرضه حتى الآن.

«نقل عام».. وكوكبة من الفنانين

صرح الفنان محسن محيي الدين أثناء حديثه لـ«الوطن»: «يستعد الممثلون لتصوير المسلسل بعد أن استقروا على الأبطال»، وبالحديث عن طاقم العمل أضاف «المسلسل يضم كوكبة من الفنانين، حيث يجسد بطولته محمود حميدة، وتقوم سوسن بدر بتجسيد البطولة النسائية في دور زوجة حميدة، وسميحة أيوب».

والعمل إخراج وتأليف ورشة كتابة عادل أديب، وإنتاج ريمون، وتدور أحداثه خلال 30 حلقة، خارج السباق الرمضاني، وأضاف «لم أقبل عمل لرمضان 2022 حتى الآن، ولكني أفاضل بين الأعمال المعروضة عليّ وأسعى للتواجد في الموسم الرمضاني».

توقف تصوير فيلم عاشق

أما عن الحديث حول السينما، كشف محسن محي الدين لـ«الوطن» عن الفيلم الجديد الذي يشارك به، مشيرا إلى أسباب توقف التصوير قائلاً: « قمت بتصوير جزء من الفيلم، ثم توقف التصوير لانشغال الممثلين والمؤلف محمود زهران بعمل آخر، ولكن العمل ما زال قائما وسوف يتم استكمال التصوير».

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق هو بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج عمرو صلاح، إنتاج السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي وأحداث مليئة بالإثارة والتشويق.