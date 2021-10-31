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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:23 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه لديه شخصية اجتماعية، يحرص دائما على تكوين صداقات وعلاقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل اليوم واجباتك تجاه عملك وأفراد عائلتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم تحكّم في إظهار انفعالاتك وقاوم ميلك للتمرد والعناد.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.   

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