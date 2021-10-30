أخطاء شائعة تدفعك للسرعة العالية.. «بلاش عناد»

تعد السرعة الزائدة من أبرز عوامل الخطورة على الطريق، وهي السبب الرئيسي لحوادث السيارات، لتجازو الحد الأقصى المسموح به للقيادة الآمنة.

وفي هذا الصدد، قال مدرب القيادة الدولي وليد جمال، إن السرعة الزائدة تحمل مخطر عدة على كل قائدي السيارات وتتسبب في كوارث عدة، ومن أبرز أسباب السرعة الزائدة..

- معرفة السائق للطريق عندما يقود الشخص نفس المسار من وإلى العمل لسنوات، فإنه يعرف كل منحنى وتقاطع مثل «ظهر يده»، وهو ما يولد الثقة الزائدة.

- ضيق الوقت، فعندما يفشل الناس في توفير الوقت الكافي للوصول إلى وجهتهم بأمان فإنهم يعوضون ذلك من خلال القيادة بشكل أسرع، كما أنه يجعلهم يقودون بقوة أكبر للالتفاف حول السائقين الأبطأ أو من خلال أضواء حمراء.

- بعض سائقي السيارات ليس لديهم أي سبب على الإطلاق للسرعة ولكن ببساطة يفعلون ذلك من العادة، عند السير على الطريق السريع يتجهون بشكل انعكاسي إلى أقصى اليسار ويسيرون خلف أي سيارة أمامهم دون تفكير.

- الانشغال في إرسال الرسائل النصية أو التحدث على الهاتف المحمول أو التحدث مع أحد الركاب.

البحث عن الإثارة من خلال القيادة بسرعات عالية مما يتسبب في إهمال السائق لقواعد السلامة.

- تعاطي المخدرات أو الكحول مما يضعف بشكل كبير حواسك وقد يتسبب في جعلك غير مدرك لمدى سرعتك.

- السيارات العازلة تعزل السائق عن العالم.

- عدم التزام السائق بالتعليمات المرورية.

دخول السائق في عناد مع الآخرين دون داع.

أما عن مخاطر القيادة بسرعة عالية، فيقول وليد جمال إن السرعة الزائدة تؤدي إلى كواثر على الطرق ولعل من أبرزها..

- فقدان السيطرة على السيارة.

- زيادة مقدار المسافة اللازمة لإيقاف السيارة بأمان.

- تؤثر السرعة أيضا على سلامتك حتى أثناء القيادة عند الحد الأقصى للسرعة ولكن بسرعة أكبر بالنسبة لظروف الطريق مثل أثناء الطقس السيئ أو عندما يكون الطريق قيد الإصلاح، أو في منطقة في الليل ليست مضاءة جيداً.