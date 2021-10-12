مدرب قيادة يقدم 10 نصائح للسائقين في الأمطار: «امشي على مهلك»

موجة من تقلبات الطقس المفاجئة ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، حيث شهدت محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى سقوط أمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة تخللتها موجة من البرق والرعد، وذلك في وقت مفاجئ حيث كان الجو مائلا للحرارة نهارًا ليفاجأ المواطنون بالطقس المتقلب والأمطار ليلًا.

وفي الوقت الذي قد يضطر البعض للخروج بسيارته والسفر بها لأسباب متنوعة، ما يسبب خطورة على سلامته.

الكابتن أحمد شوقي مدرب القيادة المعتمد قدم لـ «الوطن» بعض النصائح للسائقين عند سقوط الأمطار نستعرضها معكم كما يلي:

1- يجب على قائد السيارة القيادة بسرعة منخفضة وعدم السير بسرعات عالية ويجب أن تكون السرعة منضبطة تتناسب مع مستوى هطول الأمطار بسبب بلل الأرض وانخفاض احتكاكها بالإطارات وبطء استجابة الفرامل بسبب بلل الأرض بالماء.

2- يجب على السائق ترك مسافة أمان أكثر، حيث يجب زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، ويجب أن تكون هذه المسافة زائدة عن الحد الطبيعي حتى تتفادى انخفاض أداء الفرامل.

3- يجب أن تتأكد من عمل أضواء السيارة وأن تقوم بتشغيل كل أضواء السيارة حتى تصبح رؤية السيارات واضحة، حيث تكون رؤية السيارات أثناء الأمطار أمرا صعبا، خاصة في ظروف الضباب الشديدة.

4-ينصح باستخدام أضواء السيارة بالكامل ويحذر استخدام الأضواء المبهرة، حيث إن استخدام الأضواء المبهرة يتسبب في انعكاسها مرة أخرى في عين السائق تصبح الرؤية أصعب.

5- يجب عليك ألا تتردد في استخدام آلة التنبيه من وقت لآخر بضغطة بسيطة لتنبيه باقي السائقين على الطريق.

6-ينصح بقيادة السيارة في الحارة المرورية الوسطى، حيث يمكن أن يكون إحدى السيارات الأخرى قد تعطلت ووقفت في جانب الطريق لذلك قم بالقيادة في الحارة الوسطى قدر الإمكان.

7-يجب فتح نوافذ السيارة حيث تساعد في منع تكون الضباب داخل السيارة.

8-يجب استخدام مساحات الزجاج بشكل دورى لإزاحة الماء عن مدى رؤيتك واطمئن على وجود مياه بـ«قربة» المساحة.

9- ابتعد عن تجمعات المياه ولا تدخل فيها أبدًا، ويجب عليك ألا تغامر بالدخول في تجمعات المياه العميقة، نظرًا لأن الدخول فى تلك المياه قد يكون مدمرا لمحرك السيارة أو وحدة التحكم.

10- ركز في الطريق، ابتعد عن كل شيء قد يلهيك أو يشتت انتباهك كالهاتف أو تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة ووضع كلتا يديك على المقود.