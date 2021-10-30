أسعار الفائدة على حسابات التوفير في «الأهلي المصري» و«مصر» بعد قرار «التثبيت»

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الحسابات المختلفة، ما دفع عملاء البنوك للبحث عن أسعار الفائدة على الحسابات البنكية، وذلك رغم الإبقاء عليها وعدم تغييرها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها، أسعار الفائدة على الحسابات البنكية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفق قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كالتالي:

أسعار الفائدة على حسابات البنك الأهلي المصري

1- حساب التوفير العادي

- يصل الحد الأدني لفتح حساب التوفير إلى 1000 جنيه.

- الشريحة الأولى تبدأ من 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، ويتراوح سعر الفائدة بها بين 3% سنويا على العائد الشهري، و3.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

- الشريحة الثانية تبدأ من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، ويكون سعر الفائدة بها يتراوح بين 4% سنويا على العائد الشهري، و4.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

- الشريحة الثالثة تبدأ من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيها، ويتراوح سعر الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

- الشريحة الرابعة تبدأ من أكثر من نصف مليون جنيه، وتتراوح سعر الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

2- حساب توفير المستقبل

- يصل الحد الأدنى لفتح حساب توفير المستقبل إلى 500 جنيه.

- يمنح البنك الشباب بدء من سن 16 حتى 50 عاما فرصة لفتح حساب توفير المستقبل.

- يصل سعر الفائدة في حساب توفير المستقبل لقيمة تتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.

3- حساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب:

من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: 5.25% سنويا.

من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويا.

من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويا.

أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويا.

أسعار الفائدة على حسابات بنك مصر

- يصل الحد الادني لفتح حساب بنكي في بنك مصر إلى 1000 جنيه.

- الشريحة الأولى والتي تبدأ من 1500 جنيه وتصل حتى 5 آلاف جنيه، تتراوح سعر الفائدة بها بين 3% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

- الشريحة الثانية والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، يتراوح سعر الفوائد بها بين 3.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

- الشريحة الثالثة والتي تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل حتى 250 ألف جنيه، يتراوح سعر الفائدة بها بين نسبة 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

- الشريحة الرابعة والتي تبدأ من 250 ألف جنيها وتصل حتى 500 ألف جنيه، تتراوح أسعار الفائدة به بين 4.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

- الشريحة الخامسة وتبدأ من أكثر من 500 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الفائدة بها بين 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و5.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.