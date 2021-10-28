البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.

التثبيت للمرة الثامنة على التوالي

وبعد قرار اليوم بالتثبيت، تُعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يُثبّت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة، وجاء القرار وفقا لتوقعات المحللين.

وأرجع محللون ذلك إلى ارتفاع التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على العوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية، وسط توقعات باستمرار البنك المركزي على التثبيت حتى نهاية العام الجاري.

ارتفاع معدلات التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.