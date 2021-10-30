وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكى بشارة ، والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين على سلامة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات إستعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية ، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة حيث تضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل يومى والتى أظهرت الإستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقى الذى يبرز إحترافية الخريجين .

تلى ذلك عرضاً للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات التى توضح الأسلوب المتطور للطلبة والذى يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية مما يمكنهم من إستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية ، كذلك إستعراض الدور الهام الذى يقوم به التمريض فى تقديم الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا ، والدور الحيوى لعناصر التمريض بمبادرة " حياة كريمة " من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التى يقدم لها خدمة طبية متميزة ، أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغانى الوطنية .

وفى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام ، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وإمتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار ، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر .

تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحى العسكرى وكانت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 100% ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية ، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذى يسهم فى الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الإحترافى وتخريج دفعات قادرة على إستكمال مسيرة العطاء متسلحين بالعلم والمعرفة والإنضباط الذاتى لتنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها .

وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم ، مشيراً إلى الدور الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى ، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبى المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء .