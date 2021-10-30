«الاتحاد المصري»: الهواتف الذكية نجحت في نشر الوعي بالخدمات التأمينية

اكتسبت تطبيقات الهاتف المحمول أهمية كبيرة في حياتنا، فمع وجود أكثر من 2.7 مليار هاتف محمول حول العالم، ازدهرت صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة، ولا يزال استخدام تلك التطبيقات وتغلغل الهواتف الذكية ينموان بمعدل ثابت، ومن المتوقع أن يدرّ سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر من 9935 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وفق ما أعلنه الاتحاد المصري للتأمين.

وقال الاتحاد، إن تطبيقات الهاتف المحمول، برزت كعامل تغيير في اللعبة بالنسبة لجميع الصناعات، ولا يستثنى قطاع التأمين من هذا التغيير، فمع تقدم التكنولوجيا وارتفاع مستوى توقعات العملاء، أصبح العملاء في هذا العصر معتادين بالفعل على شراء وإدارة كل شيء– بما في ذلك منتجات التأمين- باستخدام هواتفهم المحمولة، مما جعل تلبية هذه التوقعات ضروريًا لتطوير عمل شركات التأمين.

تطبيقات الهاتف المحمول تساعد في صناعة التأمين

وأضاف أن تطبيقات الهاتف المحمول، تساعد في صناعة التأمين بعدة طرق، فهي تحقق زيادة الكفاءة ورفع مستوى رضا العملاء وولائهم، كما تمكّن شركات التأمين من تبسيط العمليات المعقدة وتقليل الأعمال الورقية إلى حد كبير.

وعلى مدار أكثر من عقد، ساهمت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في انتشار الشمول المالي، مما أتاح للأفراد محدودي الدخل إدارة حياتهم المالية بشكل أفضل، ونجح الهاتف المحمول أيضا في نشر الوعي بالخدمات التأمينية بين ملايين الأشخاص، كما أدى إلى توسيع نطاق وصولهم إلى مجموعة متنوعة من تلك المنتجات، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

تطبيقات الهاتف المحمول تتيح شراء مجموعة من منتجات التأمين على الحياة

وتابع البيان: «يمكن أن تُعزى شعبية المنتجات التي تدعم الهاتف المحمول إلى الراحة والسهولة فيما يخص تقديم طلب التأمين أو دفع الأقساط والتبليغ عن المطالبات وسداد التعويضات، ويمكن للعملاء أيضًا الحصول على منتجات متميزة توفر مستوى أعلى من التغطية عبر الهاتف المحمول والقدرة على شراء مجموعة من منتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث».

ووفقا لدراسة استقصائية، أجرتها شركة GSMA عام 2017، وهي أحدث دراسة أُجريت في هذا الصدد، حول تقديم خدمة االتأمين عبر الهواتف المحمولة، أشارت نتائجها إلى أنه تم إصدار ما لا يقل عن 61 مليون وثيقة تأمين متناهية الصغر عبر الهاتف المحمول في 27 دولة.

إصدار 31 مليون وثيقة تأمين

ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا مقارنةً بعام 2015، حيث تم إصدار 31 مليون وثيقة من نفس النوع، ومع تطور الصناعة ازداد تنوع المنتجات التأمينية المقدمة عبر الهواتف المحمولة، ففي عام 2015، بلغت نسبة منتجات التأمين على الحياة حوالي 51% من المنتجات التأمينية المعروضة.

وبحلول عام 2017، انخفضت نسبتها لتمثل 39% فقط من حجم المنتجات التي تقدمها شركات التأمين التي تقّدم منتجات التأمين متناهي الصغر عبر الهاتف المحمول.

كما حظيت بعض المنتجات بشعبية متزايدة لدى العملاء كالوثائق المجمعة التي تغطي كلاً من التأمين على الحياة و الحوادث الشخصية.

وأطلقت شركتي MicroEnsure وJazzCash خدمة التأمين الصحي المتميز لعملاء JazzCash في باكستان، مقابل قسط سنوي قدره 9 دولارات أمريكية، مما مكّن العملاء من الوصول إلى عدد من المزايا بما في ذلك الحصول على تغطية تكاليف الاستشفاء بقيمة 9 دولارات أمريكية يوميا (بحد أقصى 30 يوما)، بالإضافة إلى تغطية نفقات العناية المركزة بقيمة 18 دولار أمريكي يوميا، وبحد أقصى 250 دولار سنويا في حالة التكاليف المتعلقة بالحوادث الطبية.

الاتحاد المصري للتأمين يدعم المنتجات متناهي الصغر

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين، بالعديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر، التي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين AUP (Access unserved population)، التي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى عمل لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، التي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب هذه الطبقة ودراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة.