«الأعلى للمستشفيات الجامعية»: مليار جنيه لمستلزمات مواجهة موجة كورونا الرابعة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ المستشفيات الجامعة أنهت جميع استعدادتها بشأن مواجهة أي زيادة لأعداد كورونا، مبينًا أنَّه حال زيادة الإصابات سيتمّ التوسع في عدد الأسرّة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنَّه حتى الآن لم يتمّ التوسع في عدد الأسرّة لأن نسب الإشغالات معقولة، حيث لا تزيد على 20% بأسرّة الحجز الداخلي و35% بالأسرّة المخصصة للرعيات المركزة.

حسام عبدالغفار: لا نواقص بالأدوية في موجة كورونا الرابعة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة، مبينًا أنَّه تمّ ضخ مليار جنيه إضافية من الدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات للتعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، للقطاع الصحي ككل، حيث وافقت لجنة الأزمات، على غرار ما حدث في الموجات السابقة لفيروس كورونا.

يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وناشد «عبدالغفار»، المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالمرض أو تقليل حدة و شدة أعراض المرض حال الإصابة، منوهاً إلى أنَّ جميع اللقاحات آمنة حتى الآن، منوهاً إلى أنَّ نسب التطعيمات لفيروس كورونا تسير بصورة إيجابية وجيدة بمختلف الجامعات من حيث تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع أنَّ الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا بين المواطنين وفقاً للبياناتا المعلنة من قبل وزارة الصحة، منوهاً إلى أنَّه لم يتمّ الوصول إلى ذروة موجة كورونا حتى الآن.