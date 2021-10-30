حريق هائل داخل مصنع مراتب في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

اندلع حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدخل المدينة.

إخطار مدير أمن الإسماعيلية بحريق داخل مصنع مراتب بمدينة المستقبل

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة «المستقبل».

وعلى الفور، أمر مدير الأمن بدفع إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما توجهت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وصول سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالاسماعيلية، بقيادة اللواء خالد كامل، بـ3 سيارات للحماية المدنية، وصلت إلى مكان اندلاع الحريق، وبدأت في التعامل مع مصدر النيران، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وقال شهود عيان إن السيارات وصلت إلى مكان حريق المنطقة الصناعية، وبدأت في أعمال السيطرة على الحريق.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف، تحسباً لأي إصابات محتملة، فيما أكدت مصادر أنه لم يتم نقل أي مصابين حتى الآن من مكان الحادث.