الإسماعيلية تستعد لموسم الشتاء بسيارات مجهزة و«خطة انتشار سريعة»

استعدت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منطقة القناة لموسم الشتاء خلال الأيام الماضية.

حملة صيانة بخطوط الصرف

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة عملت على مراجعة جميع القطاعات خلال الأيام الماضية وتنفيذ خطة المسح والتطهير لمنع تجمع أي رواسب في الشبكات بالإسماعيلية.

وأضاف عصمت لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات بضرورة التعامل مع أي انسداد فوراً لتجنب الطفح في الشوارع، إضافة إلي رفع حالة الطوارئ حال سقوط الأمطار.

وأكد عصمت أن الشركة بسياراتها مستعدة لموسم الأمطار، مشيراً إلى أن هناك خطة تدرب عليها العاملون في الشركة للانتشار في أكثر الأماكن ازدحاماً في الإسماعيلية ويحدث بها تراكم للمياه في خلال 10 دقائق فقط من سقوط الأمطار.

انتهاء أعمال الملس والتطهير

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بمنطقة خلف غنام بفايد، مع استمرار أعمال الملس والتطهير في كافة مناطق وقطاعات الشركة داخل المدينة والضواحي.

وأكد أن الشركة تعمل على تلقي شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

طوارئ في الإسماعيلية

من جانبه، أكدت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي، أن غرفة عمليات المحافظة تُعقد على مدار 24 ساعة متواصلة حال سقوط أي أمطار أو تغير في الأحوال المناخية.

وبحسب البيان فإن محافظ الإسماعيلية، أكد جاهزية سيارات رفع المياه وتدريب رجال الأحياء على الانتشار في أسرع وقت في أماكن تراكم المياه، إضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء مجالس المدن والأحياء الأسبوع الماضي نبه فيه علي وضع خطط محكمة لمواجهة فصل الشتاء، والتأكد من توافر السيارات وعملها على أكفأ وجه قبل بدء الشتاء.