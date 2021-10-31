حظك اليوم برج السرطان الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بكونه شخصية غامضة، لا يستطيع أحد فهم ما يفكر به أو يتوقع رد فعله في أحد المواقف، ما يجعل المحيطين به يتحفظون عند الحديث معه، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في وضع داعم، والفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.