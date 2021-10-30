حظك اليوم برج السرطان السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بشخصيته الحنون، إذ أنه لديه عطاء كبير للاأشخاص المقربين منه وعائلته وأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة وينفعك ذلك لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.