حظك اليوم برج الأسد الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بأنه قوي ومسيطر، يفرض شخصيته على الأشخاص المحيطين به، كما أنه يتمسك برأيه حتى يتم تنفيذ ما يرغب به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.