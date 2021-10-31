حظك اليوم برج القوس الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يحب المغامرة دون الالتفات للخوف من العقبات، كما يغلب على أصحاب هذا البرج الخجل وروح الطفولة كما تميل المرأة من برج القوس إلى الشخص الذي يشاركها الضحك والسعادة، ويعاملها على أنها طفولية ليتوافق ذلك مع شخصيتها الخجولة والطفولية.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها إذا عملت بدقة والتزام.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم لا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس اللاعب محمد الشناوي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.