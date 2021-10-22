حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الترحال والتعرف على الأصدقاء الجدد وتفقد الأماكن وحب السفر، أبرز صفات مولود برج القوس، كما أنه دائما ما يحب المرح. وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شؤونك المهنية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس في برجك يمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.