رئيس الوزراء الإيطالي: تمييز غير مقبول أخلاقيا في توزيع لقاحات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم السبت، أن هناك اختلافات وتمييز في توزيع لقاحات كورونا عالميًا، منتقدًا ذلك الأمر.

وأوضح «دراجي»، خلال كلمته في افتتاح قمة العشرين في روما اليوم، إن هناك اختلافات «غير مقبولة أخلاقيًا» فيما يخص توزيع لقاحات كورونا عالميا، وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

إيطاليا: تمييز غير مقبول أخلاقيا في توزيع لقاحات كورونا

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي افتتح اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين التي تنطلق حضوريًا، لأول مرة، منذ انتشار جائحة كورونا في حضور لفيف من قادة العالم في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد «دراجي» أن قادة العالم لابد أن يبذلوا قصارى جهدهم للتأكد من أنه حتى الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة سوف تتلقى لقاحات تصل لـ 70% بحلول منتصف 2022؛ لذا من الضروري تعزيز سلاسل التوريد والسعة الإنتاجية على الصعيد المحلي والإقليمي.

ونوه دراجي بأن بلاده تعمل على تعافي اقتصادي أكثر إنصافًا، لافتا إلى الاتفاقية التاريخية لنظام ضرائب دولي «أكثر فعالية»، بالإضافة إلى التعهدات التي وصفها بـ«السخية» من قبل الدول والشركات الخاصة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلدان الأشد فقرا.

فيما دعا «دراجي» إلى تخصيص نحو 650 مليار دولار في شكل حقوق سحب خاصة، وهي الأداة الجديدة لصندوق النقد الدولي، مع إمكانية إعادة توزيع هذه الموارد على الدول الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن «التعددية هي الحل الوحيد للتحديات التي نواجهها».

بايدن: مجموعة العشرين مناسبة للعمل مع قادة العالم

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انعقاد مجموعة العشرين بروما يعد مناسبة للعمل مع قادة العالم وفقا للمصالح المشتركة.

وأوضح بايدن: «نعمل مع قادة العالم في اليوم الأول لاجتماعات مجموعة العشرين وفقا للمصالح المشتركة».

وأشار بايدن إلى أن أزمة كورونا والتعافي الاقتصادي العالمي ومواجهة أزمة التغيرات المناخية، تمثل أهم القضايا التي يجرى مناقشتها في القمة، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الشعب الأمريكي.