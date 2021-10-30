إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 247 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره، في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل 247 مليون حالة، وسجلت الإصابات 246724583 حالة، فيما بلغت الوفيات 5003934 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء من «كورونا»، 223514909 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى اكثر من 21 مليون إصابة

وفي البرزيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 11965 إصابة بـ«كورونا» و394 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 21 مليون إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 607462 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 140392 حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 43467 إصابة بـ«كورونا» و186 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8979236 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 140392 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

حصيلة إصابات «كورونا» بـ الولايات المتحدة تصل إلى 45759230 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية، امس الجمعة، 73705 إصابة بـ «كورونا» و1091 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى ‏‏ 45759230 حالة، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 741566 حالة.‏

عربيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 22 إصابة بـ«كورونا» ، فيما لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 412641 حالة، فيما استقرت حصيلة وفيات «كورونا» عند 2461 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن الوزارة سجلت 36 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى 409792 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 712318 حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 88 إصابة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة، وقالت في بيان، أمس الجمعة، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد ارتفع إلى 712318 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 25231 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبها، كشف تقرير لـ المخابرات الأمريكية، أمس الجمعة، أن «كورونا» لم يطور كسلاح بيولوجي، مؤكداً أن هناك أكثر من منشأ محتمل لـ الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المخابرات الوطنية الأمريكية: المسؤولون الصينيون لم يعرفوا شيئا عن الفيروس قبل الإعلان عنه

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، في تقييم أصدره، لأجهزة المخابرات ونُزعت عنه السرية بشأن منشأ «كورونا»، ان الفيروس ظهر بشكل محدود في نوفمبر 2019، مضيفا إن المسؤولين في الصين لم يعرفوا شيئا عن الفيروس قبل الإعلان عنه.

وأوضح المكتب، أن «معهد ووهان لعلم الفيروسات» الصيني، أنشأ في وقت سابق، مجموعات من فيروسات كورونا الشبيهة بـ السارس، لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان «كورونا المستجد» قد تمت هندسته وراثيا بواسطة المعهد.

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن 4 وكالات مخابرات أمريكية أوضحت أن الفيروس ربما انتقل في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة أن العدوى البشرية الأولى قد تكون مرتبطة بمختبر.