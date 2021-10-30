وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورجال الجيش بذكرى انتصارات أكتوبر

استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، والتضحية بالغالي والنفيس، ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم، وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

وزير الدفاع: الجيش والشرطة جناحا أمن واستقرار الأمة

ومن جانبه، أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين بكل ما أوتيا من قوة كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من حالة أمنية مستقرة تسهم في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء محمود توفيق، الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم وزير الدفاع درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.