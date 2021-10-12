وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 في معهد ضباط الصف المعلمين

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين «دفعةُ المساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم علي»، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وعدد من المحافظين، وعدد من الشخصيات العامة.

بدأت مراسم الاحتفال، بتقديم الطلاب عرضا للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم، تضمن عددا من تمارين الإعداد البدني التي تُؤدى بشكل يومي داخل المعهد، كما استعرض الطلاب مهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة، ومهارات الكاراتيه والكونغ فو، وهو ما أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وقدم عدد من فرق الموسيقى العسكرية، عرضا متميزا، أظهر ما يتمتع به الطلاب من كفاءة عالية في التدريب، وقدم الطلبة الموسيقيون تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة كما قدموا عروضا لعدد من الأغاني الوطنية.

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجو المعهد عرضا عسكريا، يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في تقليد راسخ وأصيل، وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار‏، وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم أسرة المساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم علي، تقديرا لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

وأعقبه قيام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي (99.4%)، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 159 إلى الدفعة 160 من ضباط الصف المعلمين.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، بإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول محمد زكي، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة (الثالثة) تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها، وأن يكونوا جنودا أوفياء، محافظين على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

كما شاهد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، تناول نشأة وتاريخ معهد ضباط الصف المعلمين وما يقدمه المعهد من إعداد بدني ورياضي وعسكري وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية والمعايير الدولية.

وألقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين، كلمة أشار فيها لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لطلبة المعهد، كما قدم التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

وفي نهاية الاحتفال، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجي الدفعة الجديدة، وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد.

وأكد الفريق أول محمد زكي، على أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، وطالبهم بضرورة الحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة لتظل القوات المسلحة على العهد دائما تحمى الوطن وتصون مقدراته.