لقاء الخميسي: حكاية «حتة من القمر» تدعو للسعادة والرضا

تنطلق أولى حلقات حكاية «حتة من القمر» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، اليوم السبت، عبر شاشة cbc، والتي تقوم ببطولتها الفنانة لقاء الخميسي التي انتهت من تصوير دورها بالكامل، أمس الجمعة، بعد قرار المخرج محمد عبدالرحمن حماقي بتكثيف عدد ساعات التصوير للحاق بموعد العرض.

هدف ورسالة حكاية «حتة من القمر»

ومن جانبها، كشفت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن هدف ورسالة حكاية «حتة من القمر» التي لاقت إعجابها منذ الوهلة الأول، ومفادها «ازاي نتعلم نعيش سعداء وراضيين عن أي حاجة ممكن نكون فاكرينها نقمة ونكتشف فيما بعد إنها نعمة، وإزاي نبقي راضيين ونحب نفسنا زي ما احنا ومحدش يهزنا».

وأوضحت «الخميسي»، أنها تترقب رد فعل الجمهور إزاء هذه الحكاية، خاصة أنها تجسد دوراً مختلفاً عن سابق أدوارها، وتتمنى أن ينال أداؤها إعجاب الجمهور مع بداية العرض، اليوم السبت، عبر محطة cbc.

ويشارك في بطولة حكاية «حتة من القمر» عايدة رياض، وجيلان علاء، ومحمد العمروسي، ولمياء كرم، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل «إجازة مفتوحة»

وفي سياق مختلف، أعربت لقاء الخميسي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة» المعروض حالياً عبر إحدى المحطات الفضائية، وتجسد فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان شريف منير، ويشاركهما البطولة كل من سميحة أيوب، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، ونور محمود، وكريم أبو زيد، ومريم قورة، وملك قورة وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.