تفاصيل الظهور الأول لميرفت أمين بعد وفاة دلال عبدالعزيز «صور»

تنطلق أولى حلقات حكاية «حكايتي مع الزمان»، ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، اليوم السبت، التي تقوم ببطولتها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، التي استطاعت تجاوز أحزانها على رحيل صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

«الوطن» تحصل على صور من كواليس حكايتي مع الزمان

وحصلت «الوطن» على صور حصرية لميرفت أمين وأبطال العمل، أثناء التصوير من كواليس مسلسلها الجديد، الذي تدور أحداثه في 5 حلقات، ويشاركها البطولة كل من: الفنان أحمد خليل، والدكتور أشرف زكي، وتظهر في الصورة الفنانة ميرفت أمين، وبجوارها أحمد خليل وأشرف ذكي، ومارتينا عادل.

تفاصيل حكاية «حكايتي مع الزمان»

وتُعرض مساء اليوم، أولى حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا» بعنوان «حكايتي مع الزمان»، بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والنجم الكبير أحمد خليل، بمشاركة دكتور أشرف زكي، ونخبة من الشباب الواعدين، وأبرزهم «مارتينا عادل، عصام السقا، هايدي رفعت، شاهستا، رحاب عرفة، ياسمين رحمي، وأحمد والي، وإخراج أحمد حسن، وتأليف، أمين جمال».

وتدور أحداث المسلسل حول طموح الفتيات نحو شريك الحياة، واصطدامهن بواقع مؤلم مخالف تماما لما يوجد في خيالهن، وتقوم الفنانة ميرفت أمين، بدور الحماة الإيجابية، التي تحاول تصحيح المسار لخطيبة ابنها ومساعدتها لعيش حياة أفضل، وتجسد الفنانة الشابة مارتينا عادل، دور خطيبة ابن ميرفت أمين في المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل «إلا أنا» وموعد العرض

وتُعرض أولى حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا»، بعنوان «حكايتي مع الزمان»، الليلة، على قناة «DMC»، في تمام الساعة الثامنة مساء.