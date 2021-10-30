لي لي أحمد حلمي: «عسل أسود له معزة خاصة عندي.. ومعنديش وقت للتمثيل»

قالت لي لي أحمد حلمي، إن فيلم «عسل أسود»، هو أقرب أفلام والدها لقلبها، موضحة: «له معزة خاصة عندي»، مشيرة إلى أنها لا تفكر في التمثيل خلال الوقت الحاضر رغم كثرة الأعمال التي عرضت عليها؛ لكونها مشغولة بالتعليم والمذاكرة بجانب ممارسة هواية الرسم.

وكشفت لي لي أحمد حلمي، في حوار لـ«الوطن»، عن أن هدفها الرئيسي حاليا هو استكمال تعليمها في المدرسة، بالإضافة إلى مشروعها المتمثل في الرسم على التيشريات والشنط.

وأضافت لي لي، أن والديها أحمد حلمي ومنى زكي، يشجعاها دوما على الاستمرار في هوايتها، ما دفعها إلى إقامة مشروع خاص بها في أحد المولات التجارية لعرض أبرز تصميماتها ورسوماتها.

فيلم عسل أسود

يذكر أن فيلم عسل أسود، عرض في مايو 2010، ويتحدث عن شاب يدعى مصري «سيد العربي»، والذي ترك مصر وهاجر إلى أمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وعاد لها بعد ما يقرب من 20 عاما؛ ليواجه عددا من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع.

الفيلم من بطولة أحمد حلمي وإدوارد ولطفي لبيب وإنعام سالوسة وإيمي سمير غانم، وهو من تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي.