حلمي بكر: «بسأل طفل صغير عن قدوته في الغناء قال لي أحمد موزة»

أعرب الموسيقار حلمي بكر، عن صدمته الشديدة لانتشار المهرجانات الشعبية بين فئة الشباب في الفترة الأخيرة، مقارنة بالأعمال الغنائية للأجيال القديمة، مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وروى حلمي بكر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، لإعلان تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، موقفا جمعه بأحد الأطفال، قائلاً: «مرة بسأل طفل صغير عن قدوته في الغناء، وكنت متخيل إنه هيقول حد من نجوم زمان، لاقيته بيقول لي أحمد موزة بتاع المهرجانات، فشعرت بصدمة كبيرة».

حلمي بكر عن قرار «المهن الموسيقية» بمنع الغناء بـ«فلاشة»: «نسينا شكل الفرقة الموسيقية»

وأيد حلمي بكر، قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، الخاص بعدم الغناء بواسطة فلاشة، قائلا: «إحنا كنا نسينا شكل الفرقة الموسيقية، بقت عبارة عن أورج وخلاص، في ظل انتشار المهرجانات الشعبية».

حلمي بكر: «بخسر كتير بسبب صراحتي»

وقال حلمي بكر: «أنا بخسر كتير بسبب صراحتي الشديدة، لكن لازم نتصدى لما يُسمى حاليا للمهرجانات والتي يطلق عليها البعض باسم الغناء».

وأبدى حماسه الشديد، للدورة المرتقبة من مهرجان الموسيقى العربية، موجها الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتجديدها للفنانة جيهان مرسي، رئيس المهرجان، قائلا: «قدرت تخلي مهرجان الموسيقى العربية فاعلية عالمية، وآمل أن تكون الدورة المرتقبة ذات شكل احترافي وفوق الخيال وتكمل المشوار في القضاء على أغاني المهرجانات».

وكشف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم، عن تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية المقام في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، والذي يشهد 33 حفلا لأبرز نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.