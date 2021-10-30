«صديق»: لن يتضرر أحد من أعمال تطوير القاهرة التاريخية

قال اللواء خالد صديق، مدير صندوق التطوير الحضري، إنه لن يضار مواطن من سكان أو أصحاب المنشآت الموجودة داخل نطاق مناطق القاهرة التاريخية المستهدف تطويرها حاليا.

وأضاف صديق، لـ«الوطن»، أنه جارٍ حاليا إزالة وتطهير الأماكن الخربة والأرض الفضاء بنطاق جامع الحاكم بأمر الله وغيرها، مع إزالة بعض المحال بشارع المعز تمهيدا لانطلاق خطة التطوير، حيث سيتم تطوير العقارات الموجودة ورفع كفاءتها واستعادة المظهر الحضاري والتاريخي لتلك المواقع.

وأشار مدير الصندوق إلى أنه لن يُضار صاحب منشأة أو عقار موجود في القاهرة التاريخية المستهدف تطويرها، وسيتم الحفاظ على النسيج العمراني لتلك المواقع وهناك عدة بدائل متاحة للمواطنين من سكان أو أصحاب محال وخلافه ففي حالة خضوع العقار أو المحل لأعمال التطوير سيتم إخلاؤه مؤقتا لإتمام عملية التطوير مع إتاحة الاختيار لأصحاب الشأن، إما الحصول على تعويضات أو الحصول على وحدة بديلة أو الحصول على مقابل حتى يتم انتهاء أعمال التطوير والعودة إلى موقعه، أما أصحاب المحال والأنشطة الخطرة مثل مغالق الخشب والمخازن التي تحوي مواد مستحدثة على الموقع وغيرها سيتم نقلها وتسليم أصحاب الشأن محال بديلة في مشروع تجاري وصناعة سيتم إقامته داخل نطاق حي منشأة ناصر بالقرب من محور جيهان السادات.

الحفاظ على الحرف التراثية الموجودة داخل القاهرة التاريخية

وأكد صديق أنه لن يتضرر أي مواطن ولن يخرج أهالينا في هذه المنطقة من منازلهم، حيث قيمة هذه المنطقة في الأساس تأتي من المواطنين الذين يعيشون ‏بها، كما سيتم الحفاظ على الحرف التراثية الموجودة داخل القاهرة التاريخية.

تشهد أعمال تطوير القاهرة التاريخية عدة مناطق منها أعمال المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وذلك حسبما أكدته رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تطوير مناطق جنوب باب زويلة ومنطقة حارة الروم وباب زويلة والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين ومنطقة درب اللبانة.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكي وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذي سيشمل إعادة ترميم واجهات المباني، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، وموقف للسيارات.