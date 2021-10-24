هيئة نظافة القاهرة: المواطن سيشعر بتحسن أعمال النظافة قريبا

قال اللواء ايهاب الشرشابى، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن الهيئة مستمرة فى عملها لحين شعور المواطن بالرضا التام عن منظومة النظافة قريبا، مؤكدا أن الهيئة سيطرت بشكل تام على كل بؤر القمامة والتراكمات، مضيفا في تصريحه لـ«الوطن» أن هيئة النظافة تتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة النظافة وتقدم لها كل الدعم من أجل إنجاح المنظومة، حيث تقوم شركتان من القطاع الخاص بأعمال النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة.

الهيئة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تراكمات للقمامة

وأضاف الشرشابي، أن الهيئة تتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين وأي مواطن لديه شكوى من تراكمات قمامة فى أي مكان عليه إبلاغ الهيئة بشكل فورى حتى يتخذ الإجراء العاجل، لافتا إلى أن الهيئة تتولى أعمال النظافة فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، فضلا عن أعمال التجميل والإنارة بكل الأحياء، ودعا الشرشابى المواطنين بالقاهرة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع، مؤكدا أنهم شريك أساسى فى المنظومة، لافتا إلى أنه بمجهودات وإنتاج الهيئة جرى تركيب وإضافة مقاعد خشبية جديدة بمحور العروبة بصلاح سالم بطول الطريق مع طلاء الأشجار والأرصفة والبرجولات والسور بتكليف مباشر لمدير عام الورش الإنتاجية وأقسام النجاره والنقاشة والحداده ومتابعة مستمرة من الورش الإنتاجية للحفاظ على المظهر الحضاري بالمحور بطول طريق المطار صلاح سالم لإضفاء مظهر جمالى وحضارى.

أسطول هيئة النظافة 1130 سيارة ولودر

وأشار الشرشابي، إلى أن أسطول هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة يعمل بكامل قوته ويضم 1130 سيارة ولودر وجرار ومكانس مجهزة وشفاطات وأبراج كهرباء وغيرها من المعدات اللازمة لأعمال النظافة والتجميل والإنارة، كما يضم أسطول الهيئة 6630 صندوقا ومكانس وأدوات أخرى، مؤكدا أن الهيئة لا تنقصها معدات وعمالها هم أبطال يواصلون العمل ليل نهار، وعلى المواطنين عدم التعامل مع أي منتحل لوظيفة عامل النظافة بالشوارع، فهناك من يقوم بالإساءة لعمال النظافة ولايمت بصلة لهيئة النظافة وعلى المواطنين الإبلاغ عن تلك الحالات.