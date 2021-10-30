محافظ بني سويف يحيل أعمال رصف للتحقيق للمرة الثانية في أسبوع

لم يمض أسبوع على قرار محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بإحالة واقعة سوء حالة رصف طريق «إدراسيا - منشية الأمراء»، في مركز إهناسيا، للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، حتى أصدر قراراً آخر، اليوم السبت، بإحالة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة حالة الرصف بشارع «سعد زغلول»، في مدينة الواسطى، للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على إثر شكوى واردة من بعض المواطنين عن سوء حالة الرصف بمنطقة «مسجد الجمعية الشرعية»، حيث أمر المحافظ بتشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، لمعاينة الشكوى على الطبيعة، وإعداد تقرير فني لاتخاذ المناسب من إجراءات.

تقرير فني: وجود شروخ طولية وعرضية للرصف بجانب الطريق

وأفادت اللجنة، في تقريرها الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة العامة للمتابعة، بأنه تمت مراجعة حالة الرصف للشارع، الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري في بني سويف، وأنه قد تلاحظ للجنة وجود شروخ طولية وعرضية للرصف بالمنطقة المشار إليها بجانب الطريق في أماكن مختلفة من الشارع، واختلاف سمك طبقة الرصف من منطقة لأخرى.

كما يوجد عدد من غرف الصرف الصحي أعلى من مستوى الرصف بالشارع، إضافة إلى وجود تلفيات بالرصف بجوانب الطريق ولم يتم استكمال أعمال الرصف بداية من شادر الخضار حتى مركز الشرطة ووجود حفر أمام الجمعية الشرعية، علاوة على وجود تجمع للأتربة ومشون مواد بناء بالشارع لم يتم رفعها قبل أعمال الرصف.

تعليمات محافظ بني سويف بالمتابعة والرقابة والتعامل مع الطوارئ والتواجد الميداني للتنفيذيين

وأصدر محافظ بني سويف، في وقت سابق، تعليماته لمديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة، والمختصة بملفات المتابعة والرقابة والتعامل مع المشكلات الطارئة والأزمات، بالتعامل الميداني السريع مع أية طوارئ أوشكاوى واردة من المواطنين، مع سرعة العرض التقارير الفنية والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم، ضمن الجهود المتواصلة لتحسين مستوى وجودة المواطنين بالقرى والمدن.

محافظ بني سويف يحيل واقعة رصف طريق «إدراسيا» للشؤون القانونية

وقبل أقل من أسبوع، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قراراً بإحالة واقعة سوء حالة رصف طريق «إدراسيا - منشية الأمراء»، بدائرة مركز إهناسيا، للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، تمهيداً لإحالتها للنيابة الإدارية.