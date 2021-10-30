عبدالمنعم سعيد عن إلغاء مد حالة الطوارئ: مصر أصبحت دولة مستقرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن الماضي ذهب، وتبدأ مصر مرحلة جديدة من تاريخها، لافتاً إلى أن مصر أصبحت دولة مستقرة، كما هو الحال في أي بلد أخرى.

مصر على أعتاب مرحلة تكون فيها دولة طبيعية

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن مصر بلد ينمو اقتصادها، وتريد أن يكون لديها من القوانين ما يدعم العملية الاستثمارية في مصر، سواء من الداخل أو الخارج، وأيضاً رسالة للمستقبل، إذ أن الرئيس السيسي ربط هذا القرار بالجمهورية الجديدة، وهي أن مصر على أعتاب مرحلة تكون فيها دولة طبيعية ولا تحتاج لإجراءات استثنائية ذات طبيعة خاصة.

وأوضح أن كل قانون من القوانين يستدعي تعديل قوانين أخرى، بحكم المنطق لأن الكثير من القوانين ترتب إجراءات بعينها حتى تستكمل الغرض من وجود القانون، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ كان موضوعا بسبب أحداث استثنائية في مصر منذ إنشائه.

إرهاب مركب خلال العشر سنوات الأخيرة

ولفت إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يعني الانتهاء من تحجيم الحركات الإرهابية التي تستخدم العنف في البلاد، واحتواء الوضع، وأن الإرهاب لم يصبح مؤثرًا على الدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أننا أمام مرحلة جديدة تستدعي الخروج من هذا الاستثناء التاريخي.