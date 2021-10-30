وزير السياحة: الإعلان عن موعد افتتاح طريق الكباش خلال أسابيع قليلة

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس تناول رواج الحركة السياحية، وأكد على أهمية سلامة السائحين، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما جرى مناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بالوزارة.

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن اللقاء تضمن سبل ميكنة كافة قطاعات الوزارة، لتبسيط طرق الحصول على التراخيص والتحول الرقمي في الوزارة، لافتا إلى أنه وقريبا سيتم الإعلان عن الفعالية الأكبر للترويج للسياحة في محافظة الأقصر، التي لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل خاصة بها حتى الآن، «إحنا ما أعلناش تاريخ وقولنا قريبا، وفيه ناس اجتهدت وقالت إننا أجلنا ولكن إحنا ما أعلناش علشان نأجل، وهنعمل حاجة راقية».

العناني: «هنوري المصريين جمال معالمنا السياحية»

وتابع: «حفل نقل الممياوات كان بطل السياحة، ولكن وبالنسبة لاحتفالية الأقصر في افتتاح طريق الكباش والمواكب الكبرى فسيتم عرض المقاصد السياحية والعنصر البشري والحنطور وكل معالم المحافظة الجميلة دون اهتمام بالعنصر الأثري فقط، وهنعمل كده في كل المقاصد السياحية علشان نوري المصريين جمال معالمنا السياحية، والإعلان هيكون في غضون أسابيع قليلة، وقبلها هننزل بأفلام ثم الإعلان عن تاريخ الحفل».

وأوضح أن عدد حاضري الاحتفالية، سيكون قليلا نظرا للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، «أنا بقول للمشاهدين أفضل مكان لمشاهده الاحتفالية هو التلفزيون لأنه المكان الوحيد اللي هيوريك كل معالم الأقصر، وأحنا استعنا بـ50 كاميرا، وخصصنا مساحة للإعلام المصري والأجنبي، وهنبدأ نعلن خلال الساعات القادمة للأجانب علشان يقدروا يحجزوا ويجوا مصر».

وأكد أن قطاع السياحة، يعاني على مستوى كل دول العالم، ولكن الوزارة لا تهتم بعدد الزائرين لمصر بقدر الاهتمام بحالتهم الصحية، والتأكيد الدائم عليها، «أنا ميهمنيش أعداد السائحين بقدر ما يهمني أن المناطق السياحية آمنة، وماشيين في إجراءاتنا بهدوء، والأسوق المصدرة للسياحة عالميا بتزيد، ومعظم الدول بدأ يرجع فيها السياحة مرة أخرى، وروسيا شئ مهم بالنسبة لينا، وكنا نستحق عودة السياحة الإنجليزية أيضا وإيطاليا منذ أسابيع مضت».

وزير السياحة: لا يوجد حظر من الدول على مصر

وتابع :«مفيش حظر على مصر لأنه لا يوجد ما يدعو للحظر، سواء أمنيا أو صحيا، ونشدد على الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم من قبل السياح أو إجراء مسحة PCR، ولو السائح ماعملهاش بنعملهاله لما بيجي مصر».

ولفت إلى أن الوزارة، قامت بالكثير من الافتتاحات الكبرى خلال عام جائحة كورونا، كافتتاح عدد من المتاحف وقصر البارون، «إحنا انتهينا تماما من متحف العاصمة الجديدة ومتاحف مصر، والمتحف الكبير شغالين عليه وبتقدم رائع، وربنا يقدرنا ويكون افتتاحه بالشكل اللي إحنا بنطمح ليه بداية العام الجديد 2022».

وواصل: «لدينا الكثر من الاكتشافات الرائعة، سواء بالتعاون مع الجامعات المصرية أو البعثات الأجنبية، وهناك أكثر من 250 بعثة، وحاليا شغالين في منطقة الأهرامات وقريبا سيتم افتتاح المنطقة من ناحية الفيوم».

واختتم: «أنا مسافر خلال ساعات للبورصة السياحة في لندن، ولسه راجع من البورصة السياحة في باريس، وبنلف العالم كله والبورصات السياحية، علشان نتواجد بقوة، وده اللي يخلي السياحة تتحسن، ومصر آمنة».