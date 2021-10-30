عضو مؤسسة «مودة» يكشف تفاصيل تطوير مسجد السيدة عائشة

كشف المهندس عمر صبور، عضو مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، عن تطوير مسجد السيدة عائشة، مشيرا إلى أنه تم معاينة مسجد السيدة عائشة، وتحديد الوضع الحالي للمسجد، وتم عمل بعض الاختبارات لعزل الأسطح، وكذلك رفع المسجد مساحيا، وعمل رسومات واضحة جدا للوضع الحالي، ثم عمل تقرير بمنهجية التطوير والمعالجة، التي يُقترح العمل على أساسها، وأيضا تم اقتراح بعض المشكلات المعمارية البسطية، وكل هذا تم إظهاره في صورة لوحات هندسية، ومن المفترض أن نلجأ لشركات المقاولات لكي نبدأ في العمل بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، لاسيما وأن هذا المبنى له طابع خاص لا يصح التغير به إلا بعد الحصول على الموفقات الكاملة.

لن تتوقف المؤسسة عن عمليات الصيانة

وأضاف صبور، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤسسة لم تحدد بعد المساجد التي سيتم العمل عليها بعد مسجد السيدة عائشة، حيث إنه يتم الدراسة أولا، ووضع خطه تطوير مسجد السيده عائشة، وكل المساجد الأخرى، ولن تتوقف المؤسسة عند انتهاء التطوير فحسب، بل تم التعاقد مع مؤسسة «بيت الخبرة» لمتابعة أعمال الصيانة فيما بعد.

أعمال التطوير لن تستغرق وقتا

وتابع صبور، بأنه لا يوجد معدل زمني حتى الآن، إلا أنه بعد الحصول على الموافقات، لن تستغرق أعمال التطوير وقتا طويل لأن الأعمال كلها ليست صعبة أو معقده بل تتم بهدوء وحساسية شديدة حتى نحافظ على المبنى القديم.

تطوير مساجد آل البيت

وانطلقات فعاليات مؤتمر تدشين مؤسسة «مودة حملة» لتطوير مساجد آل البيت اليوم، حيث تستهدف الحملة تطوير جميع مساجد آل البيت، بالاستعانة بكوكبة من المتخصصين تحت قيادة فضيلة الشيخ علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وتهدف الحملة لتوفير جو من الصفاء والنظام في زيارات مساجد آل البيت لكل المحبين والسائحين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إعمار مساجد آل البيت.

وحضر الفعالية الدكتور علي جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وممثلي وزارة الأوقاف والسياحة والآثار، وكبار علماء الدين بالأزهر الشريف.