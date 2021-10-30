إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي إسكندرية بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة «الكيلو 90»، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، أسفل كوبري «الشجاعه»، باتجاه الإسكندرية، في نطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، وجرى تحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «شيماء نبيل إبراهيم»، 31 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات بالرأس، و«دنيا أشرف علي»، 26 سنة، مقيمة بالإسكندرية، مصابة بكدمات على الظهر، و«سلمى محمد أبو السعد»، 58 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، و«محمود خيري أبو زيد»، 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن والركبة اليمنى.

كما أصيبت «هايدي هشام محمد»، 21 سنة، بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«آمال محمد شاكر»، 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و«إيمان محمد مطاوع»، 22 سنة، مصابة بسحجات بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«أحمد خيري أبو زيد»، 29 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات

يجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث

وشهدت البحيرة 3 حوادث متفرقة على الطرق بمراكز المحافظة، في وقت سابق صباح اليوم السبت، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، بينهم إصابات بجروح خطيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المختصة، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات.