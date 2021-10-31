إدمانه أنهى زواج 10 سنوات.. زوجة في دعوى طلاق: خرج من المصحة أسوأ

وقفت سيدة ثلاثينية أمام قاضي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتشكي حالها، موضحة أنها متزوجة منذ 10 سنوات، وتريد الطلاق من زوجها المدمن، بعد أن رفض مساعدة نفسه والدخول إلى مصحة نفسية ليتعافى، بل أنه عنفها وسبها بسبب معرفة أهله عن طريقها، لذلك طلبت تحويل الدعوى للمحكمة دون التوصل لحل للصلح بينهما، لتنقذ ما تبقى منها، بحسب دعواها.

الزوج مغيب بسبب المخدرات

حكت الزوجة تفاصيل زيجتها قائلة: «تزوجت عن طريق صديقة والدتي، فكان شابا مناسبا وهادئا وصاحب عمل حر مع والده، وتمت الخطبة وبعدها بعامين أقمنا حفل زفاف، وسافرت معه للعيش في منزل عائلته، وبعد عام رزقنا بطفل، وبعدها بدأت الحياة بيننا تأخذ مساراً أخر، بسبب تصرفاته، وأولها تعاطيه الأقراص المخدرة باستمرار، مما تجعله غائبا عن الوعي لساعات طويلة».

وأضافت الزوجة: «عشت أسوأ أيام حياتي وسط ضربه وإهانته وسبه لأهلي، وتحملت من أجل الطفل، بالإضافة لرعاية والديه، والأعمال المنزلية، مستغلاً بعد المسافة بين منزلنا ومنزل أهلي، ليجعلني أعيش في جحيم حياته، وشربه للمخدرات وإهماله للعمل، حتى هددته بالعودة لأهلي في حال عدم العدول عن حاله».

الزوج أدمن الهيروين

وأكدت أنها حاولت معه بكل الطرق أن يهتم بعمله ورعاية ابنه، لكنه لم يستمع لها، حتى تركت شقة الزوجية وعاشت مع حماتها، وعندما تهجم عليها بالضرب، عادت مرة أخرى، وبعد أشهر اكتشفت أنه أصبح مدمنا على الهيروين، وأنه قام بتجربته مع مجموعة من الأصدقاء، وأدمنه، فأخبرت والديه، وقاما بمقاطعته لفترة، وكان يوهمها بأنه توقف عن تعاطيه، وبعد فترة اكتشفت كذبه.

الزوج رفض العلاج

وتابعت الزوجة: «نصحته أكتر من مرة أنه يدخل مصحة علشان يتعالج قبل ما حالته تسوء أكتر، لكن كل مرة كان بيضربني ويتهجم عليا أنا وابنه، وتركت البيت وسافرت لبيت أهلي بعد ما فشلت في إقناعه، وتركته لوالديه، وبعد ما دخل المصحة لشهور خرج، وبقي أسوأ من الأول».

وقالت الزوجة: «قررت اللجوء لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى طلاق للضرر، وحماية حقوقي كاملة، وحقوق طفلي»، وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة ولم يتم الفصل فيها.