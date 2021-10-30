هيئة سلامة الغذاء: ليه أسجن المخالف لما ممكن أدفعه مليون جنيه؟

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن قانون العقوبات الجديد به تدرج في العقوبة، والغرامات تتوقف مع حجم الجريمة وبتوصيف واضح للجريمة، «مش بيكون هدفنا نعمل محضر ولكن نخليهم أحسن، وفيه متابعات على المصانع وصلت لـ18 زيارة من الهيئة، ولو فيه عقوبات بنمنع الخطأ من خلال الغرامة أكتر من الحبس، أسجنه ليه لما ممكن يدفع مليون جنيه غرامة، والعقوبات بتتوقف على حجم الخطأ، ومش كل حاجة نحبس».

منصور: بنصور المخالفة عشان يبقى فيه في إيدنا مستند

وأضاف «منصور»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، اليوم السبت، أن هدف الهيئة عدم أخذ العينات من الباعة لضمان سلامة الغذاء بقدر الاهتمام بسلامة الغذاء المقدم من الشركات الغذائية، «القانون بيسمح لينا بالتصوير، وبنصور المخالفة عشان عند الاختلاف يبقى فيه في إيدنا مستند، ولما أروح مرة تانية أشوفه غيرها ولا لأ».

وواصل: «القانون الجديد للهيئة استغرقت مناقشته أكثر من سنة، ووزارة العدل بذلت مجهود كبير وأخذنا رأي وزارات التموين والصحة والزراعة والصناعة، لأن عندهم خبرات سابقة، وهيروح مجلس الوزراء، وبعدين يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره».

شعورنا بالتقصير أفضل من إحساسنا بالرضا عن نفسنا

وأكد أن الهيئة لديها باب للشكاوى وتتعامل مع مجلس الوزراء لحل جميع المشاكل الخاصة بالمواطنين، وتم إنهاء 90% من تلك الشكاوى وحلها، «شعورنا بالتقصير أفضل من إننا نحس إننا راضيين، وبقول للعاملين معي إنتو مش موظفين ولكن مبشرين بثقافة سلامة الغذاء، ومحتاجين نغير ثقافة المستهلك، وطول ما المستهلك بيشتري لحمة متعلقة في الشارع يبقي لسه المشوار طويل».