توصية من «النواب» بشأن «ميتافيرس»: «لازم الحكومة تستعد»

طالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد إستراتيجية رقمية وثورة تكنولوجية وبحثية متطورة تتناسب مع طموحات وأهداف الجمهورية الجديدة، وما اعتمدته القيادة السياسية من رؤى وكذلك لمواكبة التحديث العالمي في عالم التكنولوجيا لاسيما بعد إطلاق منصة الـ «ميتافيرس» التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت.

يجب أن تواكب الحكومة التطورات الحديثة

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، في بيان: «الحكومة عليها أن تخرج من الأطر القديمة والتقليدية وتسير في ركب التطور الذي سيجعل العالم أكثر ترابطا وسهولة في الاتصال بتقنيات حديثة وعلينا الانتباه لهذه الثورة الجديدة في عالم التكنولوجيا والإنترنت ومواجهة ما تصاحبه من تحديات».

دعم الابتكارات التكنولوجية

وشددت النائبة أميرة أبو شقة على ضرورة دعم المواهب والمبتكرين من العقول الشابة المصرية وإطلاق العنان لأفكارهم للاستفادة منها، وكذلك اعتماد برامج تدريبية متطورة لهم في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف خلق جيل جديد من المصريين قادر على دخول النادي التكنولوجي العالمي.

يذكر أن مشروع ميتا فيرس أصبح هو الجيل الجديد القادم من مستقبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي. ويعتبر مصطلح «ميتافيرس» ينتمي إلى عالم ما وراء الإنترنت، كما نعرفه اليوم، حيث سيستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، للدخول إلى مساحات افتراضية.

في هذه المساحات سيتواصل الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية بدلا من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل «إنستجرام» و«تويتر» و«تيك توك»، وستطغى كلمات مثل «ميتافيرس» على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة.