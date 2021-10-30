وزير الآثار يعلن افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2022

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العمل بالمتحف المصري الكبير يسير على قدم وساق، كما أن العاملين بالمتحف المصري الكبير يبذلون جهدا كبيرا، وهناك تحدٍ كبير لإنجازه في الموعد المحدد.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»: «سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل لائق خلال عام 2022 بعد مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، و100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الذي يعتبر المتحف المصري الكبير مبني على عرض مقتنياته لأول مرة».

توجيهات السيسي لوزير السياحة بشأن طريق الكباش

فيما ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ووجه بأن تمثل احتفالية طريق الكباش استمرارا لنهج الفاعليات المصرية العالمية للترويج لحضارة مصر العريقة، وعلى نحو يعكس ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي.

ما جرى في الأقصر سيكون مفاجأة مدهشة ومفرحة لجميع المصريين

وأوضح «الديهي»، أن ما جرى في الأقصر سيكون مفاجأة مدهشة ومفرحة لجميع المصريين، وما يجري من استعدادات لاحتفالية افتتاح طريق الكباش لن يقل أهمية تاريخية وعلمية وسياحية عن ما جرى في حفل نقل المومياوات في القاهرة، فمصر على أبواب مرحلة مختلفة تمامًا في مجالي السياحة والآثار، مؤكدًا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها مصر تفتح ذراعيها للسياح.