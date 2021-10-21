بريد الوطن .. أنقِذ جامع «أبوغنام» من الانهيار يا وزير الآثار

نستغيث نحن رواد مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام، الشهير بمسجد «أبوغنام» الأثرى بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، لإنقاذ المسجد الأثرى من الانهيار المعرَّض له فى أى وقت، بسبب التشققات التى أصابت جدران المسجد الذى أُسس عام 700 هجرية، ومرّ على تاريخ إنشائه 7 قرون. نُطالب بالتدخل الفورى لحل مشكلة المسجد الممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً مُنذ أن أصبح خاضعاً لوزارة السياحة والآثار فى عام 2001، والإسراع فى أعمال ترميم وتجديد المسجد حتى يُصبح مزاراً سياحياً ويليق باستقبال المُصلين، خاصةً أن ذلك يأتى تماشياً مع توجيهات الرئيس، بترميم وتجديد مساجد وأضرحة آل البيت على مستوى الجمهورية.

رواد المسجد

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