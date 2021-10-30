موعد بدء فصل الشتاء 2021 في مصر وعدد أيامه

حدوث تغيرات في حالة الطقس وسقوط الأمطار على بعض المناطق، يدفع الكثير من المواطنين للتساؤول عن موعد بدء فصل الشتاء 2021، وتحديدًا أننا لازلنا في فصل الخريف الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» موعد بدء فصل الشتاء 2021، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بـ الطقس ودرجات الحرارة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

موعد بدء فصل الشتاء 2021

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد بدء فصل الشتاء 2021 في مصر يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل، على أن ينتهي فصل الشتاء فلكيًا 20 مارس 2022.

أما عن عدد أيام فصل الشتاء 2021 في مصر، فإنها وفقا لهيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية ستستمر على مدار 88 يومًا بدءًا من نهاية العام الجاري.

وعن فصل الربيع، فإنه وفقا للحسابات يبدأ فلكيًا في اليوم التالي، وتحديدًا يوم الاثنين 21 مارس المقبل، وينتهي فصل الربيع فلكيًا 20 يونيو المقبل.

تطعيمات مهمة قبل فصل الشتاء

ويمكن لكافة أفراد الأسرة حتى الأطفال تناول تطعيمات قبل فصل الشتاء مباشرة لعدم التعرض لنزلات البرد الشديد، وهي كالتالي:

تطعيم المكورات الرئوية

ومن جهته، قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ«الوطن»، إنّ هناك أمصال وتطعيمات ليست مرتبطة بالشتاء فقط؛ نظرًا لانتشارها في فصول السنة الأربعة، إلا أنّه ينصح بمصل الالتهاب الرئوي «المكورات الرئوية»، والذي يساعد في القضاء على الالتهاب الرئوي.

والمكورات الرئوية هي نوع من أنواع البكتيريا المنتشرة في الهواء، وتوجد في الأنف للأشخاص الأصحاء، وتنتقل من شخص لآخر مسببة أمراض خطيرة للأطفال.

وتتسبب هذه البكتيريا في الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي والإصابة بتسمم الدم، وقد يكون من الصعب تشخيص أو علاج الأمراض الناتجة عن الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية لذلك تعد من أخطر أنواع العدوى.

ويوصى بإعطاء تطعيم الالتهاء الرئوي بشكل روتيني لجميع الأطفال؛ لحمايتهم من خطر العدوى عند وجودهم في أماكن التجمعات مثل المدارس والنوادي والأماكن العامة.

ويمكن الحصول على المصل في أي وقت من العام لمرة واحدة فقط في العمر، وذلك للأطفال من عمر شهرين فما فوق.

سعر لقاح «Prevenar 13 PCV 13»، المكورات الرئوية، تصنيع شركة فايزر الأمريكية: 490 جنيهًا للجرعة + 10 جنيهات رسم التطعيم، أما لقاح Synflorix PCV 10 المكورات الرئوية تصنيع شركة GSK البلجيكي بسعر 350 جنيهًا للجرعة + 10 جنيهات رسم التطعيم.

أما لقاح 23 - Pneumovax تصنيع شركة MSD الأمريكية، يكون سعر الجرعة 580 جنيهًا + رسم تطعيم 10 جنيهات، وهو مخصص للوقاية من 23 نوعا من البكتريا المسببة للالتهاب الرئوي ويستهدف الحالات الآتية:

- جميع الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا.

- المدخنون في المرحلة العمرية من 19 إلى 64 عامًا.

- الأشخاص من عمر السنتين ممن لديهم قابلية للإصابة وهم:

- الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي.

- الأشخاص الذين تعرضوا لعملية استئصال للطحال أو يعانون من خلل في عمل الطحال.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو تشمع الكبد أو السكري أو إدمان المسكرات.

- الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف المناعة مثل مرضى الإيدز أو السرطان أو حالات زراعة الأعضاء.

- الأشخاص الذين يتعاطون أدوية كابتة للمناعة، مثل السترويدات لفترة طويلة.

مصل الحساسية

ويخصص هذا المصل لمرضى حساسية الجيوب الأنفية؛ إذ أكد مدير مركز المناعة والحساسية، أنّ المريض يبدأ أخذ المصل بعد إجراء عدد من الاختبارات ومعرفة أسباب الحساسية؛ سواء كانت موسمية من حبوب اللقاح، أو دائمة من الأتربة أو الفطريات، ويجري إعطاؤه مصل مناسب ضدد هذه المسببات فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس لمدة عام؛ مقسم على جرعات أسبوعية بسعر 1800 جنيه.

تطعيم فيروس الروتا

وأوضح «الحداد»، أن التطعيم يتم إعطاؤه للأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، ويكون عبارة عن جرعتين بينهما شهران، ويمكن أن يأخذه الطفل في عمر شهرين أو 4 أو 6 أشهر.

ويتوفر لقاح الروتا بنوعيه للحماية من النزلات المعوية الشديدة التي يسببها فيروس الروتا، وهما:

- الجرعة الأولى من عمر 45 يوما إلى 4 أشهر ونصف: لقاح الروتاريكس (Rotarix) على جرعتين، تصنيع شركة GSK البلجيكية، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

- لقاح الروتاتيك (Rotateq) على 3 جرعات، تصنيع شركة MSD الأمريكية، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

تطعيم الإنفلونزا البكتيري

يساعد تطعيم الإنفلونزا البكتيري على الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والتهاب الأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويتم أخذه لمرة واحد فقط في العمر، ويبلغ سعره بمراكز المصل واللقاح 75 جنيهًا، كما أنّه أصبح من التطعيمات الإجبارية بالنسبة للأطفال في مراكز التطعيمات والأمصال.

مصل الجديري المائي

ينشط الجديري المائي في فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في المدارس، وهو عبارة عن جرعة واحدة تؤخذ من عمر السنة فما فوق، وذلك بعد تطعيم الصحة بشهر على الأقل، ويبلغ سعره نحو 420 جنيهًا + 10 جنيهات رسم التطعيم.

مصل الالتهاب الكبدي الوبائي

يعطى من لقاح التهاب الكبد أ، جرعة بعد السنة الأولى من العمر إلى قبل 17 عامًا، على جرعتين، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل؛ إذ يقي من الالتهابات الكبدية أ، ويتوافر بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.