تطعيمات مهمة لك ولطفلك قبل فصل الشتاء.. ليس منها مصل الإنفلونزا

مناشدات عدة من قِبل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، بأهمية تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، نظرًا لتشابه أعراضها مع فيروس كورونا، إذ يمكن أن يخفف اللقاح من الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن الأخرى الخاصة بالفيروس.

ومع تزايد الأمراض والتي تنتشر خلال فصل الشتاء، يحرص العديد من المواطنين خاصة ذوي المناعة الضعيفة، على الحصول على الأمصال والتطعيمات التي تقيهم من هذه الأمراض، حيث تقدم الشركة القابضة للمصل واللقاح، عددًا من التطعيمات ترصد «الوطن» أسعارها وأهميتها على النحو التالي:

تطعيم المكورات الرئوية

ويقول الدكتور أمجد الحداد؛ مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من الأمصال والتطعيمات ليست مرتبطة بالشتاء فقط، نظرًا لانتشارها في فصول السنة الأربعة، إلا أنّه ينصح بمصل الالتهاب الرئوي «المكورات الرئوية» الذي يساعد على القضاء على الالتهاب الرئوي.

والمكورات الرئوية هي نوع من أنواع البكتيريا المنتشرة في الهواء، وتوجد في الأنف للأشخاص الأصحاء، وتنتقل من شخص لآخر مسببة أمراض خطيرة للأطفال.

وتتسبب هذه البكتيريا في الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي والإصابة بتسمم الدم، وقد يكون من الصعب تشخيص أو علاج الأمراض الناتجة عن الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية لذلك تعد من أخطر أنواع العدوى.

ويوصى بإعطاء تطعيم الالتهاء الرئوي بشكل روتيني لجميع الأطفال لحميتهم من خطر العدوى عند وجودهم في أماكن التجمعات مثل المدارس والنوادي والأماكن العامة.

ويمكن الحصول على المصل في أي وقت من العام لمرة واحدة فقط في العمر للأطفال من عمر شهرين فما فوق.

سعر لقاح (Prevenar 13) PCV 13 المكورات الرئوية تصنيع شركة فايزر الأمريكية: 490 جنيهًا للجرعة + 10 جنيهات رسم التطعيم، أما لقاح (Synflorix) PCV 10 المكورات الرئوية تصنيع شركة GSK (البلجيكي) بسعر 350 جنيهًا للجرعة + 10 جنيهات رسم التطعيم.

أما لقاح (23 - Pneumovax) تصنيع شركة MSD الأمريكية، يكون سعر الجرعة 580 جنيهًا + رسم تطعيم 10 جنيهات، وهو مخصص للوقاية من 23 نوع من البكتريا المسببة للالتهاب الرئوي ويستهدف الحالات الآتية:

- جميع الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا.

- المدخنون في المرحلة العمرية من 19 إلى 64 عامًا.

- الأشخاص من عمر السنتين ممن لديهم قابلية للإصابة وهم:

- الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي.

- الأشخاص الذين تعرضوا لعملية استئصال للطحال أو يعانون من خلل في عمل الطحال.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو تشمع الكبد أو السكري أو إدمان المسكرات.

- الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف المناعة مثل مرضى الإيدز أو السرطان أو حالات زراعة الأعضاء.

- الأشخاص الذين يتعاطون أدوية كابتة للمناعة، مثل السترويدات لفترة طويلة.

تطعيم فيروس الروتا

وهو الفيروس المتسبب في النزلات المعوية والجفاف، إذ أوضح «الحداد» أن التطعيم يتم إعطائه للأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، ويكون عبارة عن جرعتين بينهما شهران، ويمكن أن يأخذه الطفل في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر.

ويتوفر لقاح الروتا بنوعيه: (للحماية من النزلات المعوية الشديدة التي يسببها فيروس الروتا):

- الجرعة الأولى من عمر 45 يوما إلى عمر 4 شهور ونصف: لقاح الروتاريكس (Rotarix) (على جرعتين) تصنيع شركة GSK البلجيكية، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

- لقاح الروتاتيك (Rotateq) (على 3 جرعات) تصنيع شركة MSD الأمريكية، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

تطعيم الإنفلونزا البكتيري

وتطعيم الإنفلونزا البكتيري يساعد على الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والتهاب الأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويتم أخذه لمرة واحد فقط في العمر، ويبلغ سعره بمراكز المصل واللقاح 75 جنيهًا، كما أنّه أصبح من التطعيمات الإجبارية بالنسبة للأطفال في مراكز التطعيمات والأمصال.

مصل الجديري المائي

ينشط الجديري المائي في فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في المدارس، وهو عبارة عن جرعة واحدة تؤخذ من عمر السنة فما فوق (بعد تطعيم الصحة بشهر على الأقل)، ويبلغ سعره نحو 420 جنيهًا + 10 جنيهات رسم التطعيم.

مصل الالتهاب الكبدي الوبائي أ

يعطى من لقاح التهاب الكبد أ، جرعة بعد السنة الأولى من العمر إلى قبل 17 عامًا، على جرعتين، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل، إذ يقي من الالتهابات الكبدية أ، ويتوافر بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

مصل الحساسية

هذا المصل مخصص لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، إذ أكد مدير مركز المناعة والحساسية أنّ المريض يبدأ أخذ المصل بعد إجراء عدد من الاختبارات ومعرفة أسباب الحساسية، سواء كانت موسمية من حبوب اللقاح، أو دائمة من الأتربة أو الفطريات، ويجرى إعطائه مصل مناسب ضدد هذه المسببات فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس لمدة عام، مقسمة على جرعات أسبوعية بسعر 1800 جنيه.