الكشف على 1713 مواطن مجانا ضمن قافلة طبية بفارسكور

نفذت مديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزاره الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية «الحوراني»، التابعة لمركز فارسكور، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مزودة بعيادة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأوضح مدير مديرية الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1713 مواطناً، تم تحويل 19 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد حالتين، كما تم إجراء أشعة لعدد 42 حالة، وسونار لعدد 30 حالة، وتحاليل معمليه لـ532 حالة، مشيراً إلى أن القافلة تضمنت عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال قافلة طبية

وتم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة، لزيادة الوعي للمواطنين، بمعرفه المثقفين وفني الإرشاد، من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها، ولتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز.

جاء تنفيذ هذه القافلة بمركز فارسكو، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستكمال سلسلة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.