«جسور الخير 12» قافلة طبية لجامعة المنصورة لمدة 4 أيام في سفاجا

اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والتوعوية الشاملة «جسور الخير 12» فعالياتها مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن قدمت خدماتها على مدار 4 أيام لأهالي مدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على 4787 حالة في البحر الأحمر

وأعرب نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات قافلة «جسور الخير 12»، التي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت جهود القافلة الطبية، على مدار 4 أيام، عن توقيع الكشف الطبي على 4787 حالة في مُختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية القافلة، بالإضافة إلى إجراء 8 عمليات جراحية، وتحويل 60 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

أنشطة ترفيهية في قافلة «جسور الخير 12»

وقال «المليجي» إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث ساهم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في تقديم عدد من الفقرات وورش العمل لأكثر من 665 طفلاً، حيث تم تنظيم ورش عمل حول إنتاج مجسمات ورقية للعرائس، ومهارات القص واللزق، وكيفية إعادة تدوير الأكواب، وصناعة التوك والأطواق، وكذلك إجراء بعض الألعاب لقياس قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة اللغوية للأطفال، بالإضافة إلى الرسم على الوجه والتلوين، وعدد من الألعاب الرياضية والحركية الترفيهية، وكذلك تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم.

«المليجي» يشيد بأداء قافلة «جسور الخير 12» في سفاجا

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح قوافل «جسور الخير»، كما وجه الشُكر للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وإلى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لمتابعتهم اليومية للقافلة، وتيسيرهم لمهمتها طوال فترة تواجدها بالمحافظة، كما أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار في تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمحافظات الحدودية.